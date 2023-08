João Paulo Azevedo e Inês Barros conquistaram a medalha de ouro na prova de equipas mistas de Tiro com Armas de Caça no Campeonato do Mundo que se disputou em Baku, no Azerbaijão.

A dupla portuguesa superiorizou-se aos Estados Unidos da América no shoot-off pelo primeiro lugar, depois de 142 tiros certeiros em 150 possíveis.