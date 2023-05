João Condessa charmou a Croisette

Esta quarta-feira, 17 de maio, José Condessa desfilou na passadeira vermelha no Festival de Cinema de Cannes, em França.

O ator português de 25 anos, que integra o elenco do filme “Estranha Forma de Vida” de Pedro Almodóvar, destacou-se ao surgir com um look irreverente.

Para a ocasião, José Condessa optou por um conjunto preto total da Yves Saint Laurent, composto por uma camisa com um decote pronunciado até à zona do umbigo. A combinar, o ator usou jóias da Cartier, tal como partilhou nos stories da sua página de Instagram.

José Condessa posou para os fotógrafos ao lado do cineasta espanhol, bem como de George Steane, Jason Fernández, Ethan Hawke e Manuel Rios.