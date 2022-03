João Almeida conquista etapa na Catalunha

O ciclista português venceu a etapa-rainha da Volta à Catalunha, conquistando o primeiro triunfo da carreira numa tirada com um final acima dos dois mil metros, e, no final, não escondeu a felicidade pelo feito, num dia que até não começou nada bem para o atleta da UAE Emirates.

“Estou muito feliz. Vínhamos a trabalhar duro há tanto tempo… Não tenho sido muito sortudo esta época, hoje tive um azar, um problema mecânico no início, por momentos estive de fora, mas estou super feliz por conseguir vencer”, afirmou João Almeida, no dia em que subiu ao segundo lugar da geral, com o mesmo tempo do novo líder, Nairo Quintana.

