Joana Vasconcelos dá a volta ao mundo com as suas valquírias

O desfile da casa Dior de fevereiro deste ano contou uma obra de arte com assinatura da portuguesa Joana Vasconcelos. Esta não é a primeira vez que a artista colabora com a Dior, tendo realizado em 2013 a peça “J’adore Miss Dior”, em que utilizou centenas de garrafas de perfume da marca para fazer um laço gigante.

Em 2019, fez a reinterpretação da icónica mala Lady Dior, com um coração em LED. Este ano a artista portuguesa criou a “Valkyrie Miss Dior”, os tecidos usados na coleção outono/inverno 2023-2024, algo “nunca feito” segundo a artista.

Várias Valquírias “já terem passado “passeiam-se” por vários locais do mundo, desde a Gare de Lille à Royal Academy, em Londres, do Hotel MGM em Macau até aos armazéns Bon Marché, em Paris, passando por reproduções em várias lojas da Dior. É o caso do Luxemburgo nas duas fotografias.