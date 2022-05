Joana Vasconcelos apresenta obra em Vincennes

A convite do Centre des Monuments Nationaux e do Castelo de Vincennes, Joana Vasconcelos apresenta a “Árvore da Vida”. Surge no âmbito da Temporada Cruzada Portugal-França.

Joana Vasconcelos vai erguer uma árvore de loureiro que estará iluminada. A escultura tem 13 metros e é feita de bordado preto, vermelho e dourado, debruada com luz, como revela o site do evento.

A artista pretende evocar a mulher do rei Henri II, a Rainha Catarina de Médici, que havia ficado viúva. A peça pretende evocar a vida e a saúde, sobretudo depois dos tempos de pandemia.

A exposição está disponível a partir do próximo dia 25 de maio.

#portugalpositivo