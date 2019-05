Joana Domingues e Bruno Gascon: portugueses com histórias para contar

Joana Domingues e Bruno Gascon são, respetivamente, a produtora e o realizador do filme “Carga“. Entrevistada pelo BOM DIA, por ocasião do Festival de Cannes, a dupla não deixou de agradecer à diáspora a calorosa receção que o filme teve junto das comunidades portuguesas além fronteiras, nomeadamente no Luxemburgo.

Parte do sucesso desta produção junto das comunidades portuguesas poder-se-á explicar pela vontade de Bruno de criar personagens com que as pessoas “se identificassem”. Bruno Gascon sabe do que fala no que toca a multiculturalidade, o seu bisavô era francês, e o próprio Bruno viveu e estudou no estrangeiro, na Holanda. “Daí conseguir entender esse lado da emigração”, justifica o realizador.

A veia internacional do cinema de Bruno Gascon está bem patente em “Carga”, um filme com um elenco eclético que alerta para um dos grandes problemas sociais do mundo globalizado, o tráfico de seres humanos. “Vivemos num mundo global, não vivemos só fechados em Portugal” frisou.

A produtora Joana Domingues acedeu ao pedido do BOM DIA e aguçou a curiosidade do público em relação aos próximos projetos da dupla. “Carga” será sucedido por um filme baseado em fatos verídicos, que conta “uma história muito portuguesa” de força e coragem.

Joana revelou ainda que “um outro projeto poderá vir a ser filmado no Luxemburgo”. “Se há coisa que nós portugueses sempre fomos foi viajantes, e viajantes com boas histórias para contar” rematou a produtora.

Veja a entrevista completa em baixo: