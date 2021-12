Joana Domingues conquista lugar de destaque na European Film Academy

A produtora portuguesa Joana Domingues foi eleita pelos membros da European Film Academy (EFA) para o Board desta conceituada instituição presidida pela reconhecida e premiada realizadora Agnieszka Holland e que já foi liderada por Ingmar Bergman e Win Wenders.

“Estou verdadeiramente entusiasmado por ter uma produtora do calibre da Joana Domingues como novo membro do Board da EFA vinda de Portugal”, disse o Chairman da European Film Academy, Mike Downey. “O seu profundo conhecimento da indústria portuguesa, bem como o seu conhecimento íntimo do panorama cinematográfico da Península Ibérica vão trazer à EFA uma riqueza, que conjuga experiência e energia, ao trabalho que temos para fazer no apoio ao cinema europeu em todo o continente. ”

Joana Domingues, produtora e uma das sócias fundadoras da Caracol Studios, junta-se assim ao produtor espanhol Antonio Saura na representação de Portugal e Espanha.

“Como produtora, como mulher e como portuguesa sinto uma alegria e uma responsabilidade enormes com esta eleição. Nesse sentido, conto trabalhar de forma bastante próxima com os restantes elementos do Board da EFA de forma a garantir novas oportunidades de colaboração e desenvolvimento de novos projectos. Pretendo aproximar-me também das diversas instituições portuguesas e espanholas, ouvir as suas ideias e necessidades. Acredito verdadeiramente no trabalho em equipa e em que existe espaço para todos e para o cinema no seu todo.”, afirma Joana Domingues, “Vivemos tempos desafiantes ao nível da produção, distribuição e exibição, mas é nessas alturas que surgem oportunidades para inovar e sei que a EFA tem vindo a desenvolver um incrível trabalho nesse sentido, é uma honra juntar-me a eles enquanto representante de Portugal e Espanha juntamente com o produtor Antonio Saura.”

Com raízes que remontam à European Cinema Society, a EFA foi fundada em 1988 pelo mundialmente reconhecido realizador Ingmar Bergman lado a lado com 40 outros realizadores para promover o cinema europeu. Wim Wenders (1996-2020) e Agnieszka Holland seguiram os passos de Bergman como Presidentes da Academia. O atual presidente do Conselho é o reconhecido produtor Mike Downey tendo ao seu lado as premiadas produtoras Ada Solomon e Rebecca O’brien. Matthijs Wouter Knol foi nomeado CEO e Director da EFA em 2021.

A European Film Academy procura apoiar e conectar os seus membros ajudando-os a comemorar e a promover o seu trabalho. Os seus objectivos são partilhar conhecimento e educar públicos de todas as idades sensibilizando-os para o cinema europeu. Posicionando-se como uma organização líder e facilitando debates cruciais dentro da indústria, a Academia esforça-se para unir todos os que amam o cinema europeu, culminando anualmente com os European Film Awards, o maior evento anual de atribuição de prémios a filmes Europeus.

