Joana Diogo de prata no europeu de Madrid

A judoca Joana Diogo conquistou a medalha de prata na categoria de -52 kg do European Open Madrid, enquanto Ana Agulhas ficou às portas do bronze nos -57kg.

Isenta da primeira ronda, Joana começou por afastar a francesa Nawaliatou Babio, prosseguindo a sua saga com a alemã Nathalie Kolein antes de defrontar, nas meias-finais, a finlandesa Pihla Salonen.

Na final, encontrou a espanhola Júlia Figueroa, que surpreendeu a lusa com uma imobilização que lhe valeu um decisivo ippon, a 1.27 segundos do fim.

Já Ana Agulhas eliminou a britânica Amel Simms e a sul-africana Jasmine Martin, antes de perder com a alemã Jana Ziegler, seguindo, por isso, para a repescagem do bronze.

Depois de ultrapassar a espanhola Marta Martin, defrontou a sua compatriota Gonzal Ballesteros, que acabou por ser mais forte já em tempo extra, no ponto de ouro, no qual Ana Agulhas, algo debilitada fisicamente, acabou por acumular três castigos e com isso perder combate.

Na mesma categoria, Teresa Trindade perdeu no primeiro combate, ante a francesa Aurore Cabanne.

Raquel Brito (-48 kg) ainda foi à repescagem pelo bronze, contudo não conseguiu passar a francesa Laura Espadinha, o mesmo sucedendo com Wilsa Gomes (-63 kg), que seria afastada pela dominicana Ariela Sanchez, ficando assim impedida de lutar pelo último lugar do pódio.

Vários dos portugueses não passaram do primeiro combate em Madrid, casos de Rodrigo Lopes (-60 kg), afastado pelo azeri Nazir Talibov, que levaria prata, Tiago Barreiros (-66 kg), ante o alemão Patrick Weisser, João Crisóstomo (-73 kg), derrotado pelo espanhol Daniel Fernandez, e Teresa Trindade (-57 kg).