JMJ: peregrinação luso-francesa vira documentário

Um documentário de 20 minutos sobre a peregrinação de jovens escuteiros e guias de França e Portugal que levou uma imagem de Nossa Senhora de Fátima até ao Parque Tejo, para a Jornada Mundial da Juventude, estreou esta sexta-feira no Santuário de Fátima.

O filme, realizado por Pedro Cunha, retrata os cinco dias durante os quais cerca de 400 peregrinos – 360 jovens escuteiros e guias de França e 40 membros do Corpo Nacional de Escutas (CNE) de Portugal – percorreram a distância entre a Cova da Iria e Lisboa, com a imagem peregrina da Virgem de Fátima.

O documentário, intitulado “Rezar com os pés”, retrata “o coração da peregrinação internacional ‘Anda Com Maria’, organizada pelo CNE, em colaboração com o Santuário de Fátima” e que passou por Minde, Alcanena, Santarém, Cartaxo, Azambuja e Carregado, tendo terminado com a travessia de barco de Vila Franca de Xira a Lisboa.

Segundo a informação distribuída, a mensagem saída do documentário “segue o pensamento do Papa Francisco: Embora a peregrinação física tenha terminado, a jornada espiritual nunca acaba. ‘Sejam missionários e testemunhas do que viveram’”.

Este é o sexto documentário produzido pela Slideshow nos últimos três anos, sendo narrado em francês e português.

A apresentação, com a participação do reitor do Santuário de Fátima, Carlos Cabecinhas, foi realizada esta sexta-feira na Casa de Nossa Senhora das Dores.