JMJ: Papa agradece a todos os portugueses a calorosa receção

O Papa Francisco expressou profunda gratidão ao Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e ao povo português, na viagem de regresso a Roma, após ter presidido à Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em Lisboa.

“No meu regresso a Roma, no final da minha viagem apostólica, quero, uma vez mais, expressar a minha profunda gratidão a sua excelência [Presidente da República] e ao povo de Portugal, pela receção calorosa e hospitalidade que recebi durante a minha visita”, lê-se num telegrama que Francisco enviou a Marcelo Rebelo de Sousa.

No telegrama, o chefe de Estado do Vaticano adianta que, com renovada garantia de orações para todos, “invoca cordialmente sobre a nação as bênçãos de Deus, da fraternidade, da alegria e da paz”

Na viagem, o líder da Igreja Católica enviou também telegramas aos chefes de Estado de Espanha, Felipe VI, da França, Emmanuel Macron, com os melhores desejos, e de Itália, Sergio Mattarela.

A Sérgio Mattarella disse que visitou “uma terra de fronteira” situada junto ao oceano, “lugar de encontro entre povos e culturas”, onde testemunhou o entusiasmo dos jovens e da “consoladora experiência espiritual daquela nação”.

Francisco afirmou ainda ao Presidente de Itália rezar para que as novas gerações, “sob o exemplo da Virgem Maria, ali particularmente venerada como Nossa Senhora de Fátima, saibam pôr-se a caminho com fidelidade no projeto que o Pai celeste tem para cada um”.

O avião da TAP que transportou o Papa Francisco para Roma, juntamente com a sua comitiva e jornalistas, aterrou no Aeroporto Internacional de Fiumicino pelas 21:40 locais (menos uma hora em Lisboa).