JMJ: Francisco recebeu peregrinos da Ucrânia

O Papa encontrou-se, em Lisboa, com um grupo de 15 peregrinos da Ucrânia, que participam na JMJ 2023.

“Antes de deixar a Nunciatura, o Papa Francisco encontrou-se com um grupo de 15 jovens peregrinos da Ucrânia, acompanhados por Denys Kolada, consultor para o diálogo com as organizações religiosos junto do governo ucraniano”, informa uma nota da sala de imprensa da Santa Sé, enviada aos jornalistas.

“Após ter ouvido as suas histórias tocantes, o Papa dirigiu aos jovens algumas palavras, manifestando a sua proximidade, na dor e na oração”, acrescenta o comunicado.

O encontro durou cerca de 30 minutos, na sede da representação diplomática da Santa Sé em Portugal.

No final do encontro, “o Papa e os jovens recitaram juntos o Pai-Nosso, com o pensamento voltado para a martirizada Ucrânia”.

O presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, D. Américo Aguiar, visitou a Ucrânia antes do encontro mundial, para manifestar a sua solidariedade aos jovens que estão impedidos de participar.

A Ucrânia encontra-se em guerra desde a invasão da Rússia, em fevereiro de 2022, que provocou milhares de mortes, desalojados e elevados danos materiais.