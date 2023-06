JMJ: 13 jovens vão do Luxemburgo até Lisboa

Sara Ferreira, assistente de pastoral na paróquia de Ettelbruck, no centro norte do Luxemburgo, contou à Agência ECCLESIA que vai acompanhar um grupo de 13 jovens até à Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023, em modo de peregrinação e numa “mistura de culturas”.

“Conseguimos motivar jovens para ir à JMJ e estamos 13 jovens, é interessante que não somos só de uma cultura, são residentes no Luxemburgo mas com raizes em Portugal, Brasil, Cabo Verde e Camarões, somos uma mistura de culturas”, descreve.

Segundo a entrevistada o grupo vai ser acompanhado por quatro responsáveis, “um padre do Luxemburgo e outro do Brasil, um seminarista brasileiro e Sara, portuguesa”.

Ao nível paroquial, Sara explica que o caminho de preparação “tem sido um desafio” porque há vários jovens que “não falam luxemburguês nem o francês” e os encontros têm de ter tradução para “integrar toda a gente”.

“Todos estes jovens vão pela primeira vez a uma JMJ e foram motivados com testemunhos de quem já participou, incluindo eu que já participei em 2005 em Colónia, como responsável, depois em 2011 em Madrid e 2013 no Rio de Janeiro”.

Sara Ferreira salienta que “o que chamou mais à atenção dos jovens foi saberem que é um encontro com jovens do mundo inteiro”, e que vão partilhar a fé.

“Saberem que vão estar todos lá e não vão ter vergonha de estar juntos, rezar e conviver, saberem que não estão sozinhos, muitos tinham já o desejo de participar e querem viver a experiência que já ouviram falar por outros”. A diocese do Luxemburgo também preparou vários encontros gerais, “todos muito bons”, e a responsável conta que também vai haver a experiência de serem “país de acolhimento”.

“O Luxemburgo vai ser mais uma vez país de acolhimento, como em 2005 que foi uma experiência bonita, vão chegar no dia 18 julho cerca de 70 jovens da Tailândia, Vietnam, Etiópia e Austrália, vai ser um desafio interessante e alguns jovens aceitaram ser família de acolhimento, acredito que já vão viver aqui esta grande experiência de partilhar”, destaca.

Sara Ferreira conta que o grupo de 13 jovens se junta a um grupo maior, “o grupo da diocese que conta com cerca de 300 jovens” que partem do Luxemburgo no dia 21 de julho para uma “peregrinação até Lisboa”.

“Partimos de autocarro em peregrinação com destino a Lourdes, depois para Loyola, em Espanha, pela ligação aos Jesuítas que o nosso cardeal é Jesuíta, passaremos por Santiago de Compostela e chegamos à arquidiocese de Braga onde vamos ser acolhidos nos Dias na Diocese, depois partimos para Fátima e chegaremos a Lisboa para viver os dias com o mundo inteiro”, adianta.

A preparação desta viagem contou com angariação de fundos, “nomeadamente venda de velas na altura do mês de maio” e ofertório da Eucaristia, em que os jovens “participaram ativamente”.