Jihadista portuguesa enfrenta quatro anos de prisão

Ângela Barreto, uma portuguesa pertencente ao Estado Islâmico, foi esta sexta-feira condenada a quatro anos e meio de prisão nos Países Baixos.

De acordo com a Renascença, esta é a maior pena de sempre aplicada à esposa de um jihadista em solo neerlandês.

O Ministério Público pediu seis anos de cadeia, mas a portuguesa, que também tem passaporte neerlandês, viu a pena reduzida.

“Ângela Barreto era uma verdadeira mulher do Estado Islâmico e nunca se arrependeu de aderir ao movimento terrorista. Viajou para apoiar a luta armada na Síria e permaneceu até ao último suspiro do califado”, lê-se no texto de acusação a que o The Telegraph teve acesso.

A mesma fonte indica ainda que a portuguesa terá estado envolvida em violentos assassinatos e no recrutamento de jovens nos Países Baixos.

Ângela Barreto casou três vezes, sempre com membros influentes daquela organização terrorista. Os portugueses Fábio Poças e Nero Saraiva, que morreram em combate, foram seus maridos.