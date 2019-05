Jiadista luso-luxemburguês Steve Duarte Amieiro foi preso na Síria

As forças militares curdas detiveram, na Síria, o jihadista lusodescendente Steve Duarte Amieiro. Tendo-se juntado ao autoproclamado Estado Islâmico em setembro de 2014, o português foi capturado na província de Deir ez-Zor após a derrota do grupo terrorista em Baghouz.

Daí, Steve Duarte foi levado para um centro de detenção – uma notícia que já é do conhecimento das forças e serviços de segurança portuguesas, tendo sido confirmada pelo procurador luxemburguês esta sexta-feira.

Steve Duarte é considerado um elemento importante pelas secretas europeias. Com dupla nacionalidade – portuguesa e luxemburguesa – é alvo de um mandado de captura emitido pelas autoridades do Luxemburgo.

Na Síria fez parte do departamento de comunicação do Estado Islâmico, primeiro como cameraman e propagandista nas redes sociais, depois como protagonista: em janeiro de 2016 surgiu num vídeo de propaganda do grupo terrorista a executar um grupo de reféns e a fazer ameaças a Espanha e Portugal.