Jesus: saio porque quero ser uma solução e não um problema

O ex-treinador da equipa de futebol do Benfica Jorge Jesus justificou hoje a saída do clube por querer ser “uma solução e não um problema”, numa curta declaração à imprensa, ladeado pelo presidente dos ‘encarnados’, Rui Costa.

“Vim para o Benfica sempre a pensar que sou uma solução e não um problema. Para aquilo que são os interesses do clube e o que é o melhor para todos, achei também por bem que esta decisão fosse a melhor para ambas as partes”, explicou o técnico, sem responder a quaisquer perguntas.

Sobre o futuro, Jesus não adiantou se tem propostas de algum clube, mas, antes de frisar que teve “muita honra em voltar a defender os interesses do Benfica”, assumiu que a sua vida vai “continuar como sempre, a trabalhar com amor e paixão”.

Momentos antes, Rui Costa tinha também assumido que a saída do treinador “não era o desfecho” que ambos ambicionavam e que o acordo foi alcançado “com a mesma lealdade e seriedade” que pautou a relação de ambos durante a segunda passagem de Jesus pelo Benfica.

Jorge Jesus deixou hoje de ser treinador do Benfica, a dois dias da visita ao FC Porto, informou a equipa da I Liga portuguesa de futebol, sendo substituído até final da temporada por Nélson Veríssimo.

“A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa […] que chegou a acordo com o treinador Jorge Fernando Pinheiro de Jesus para a rescisão do contrato de trabalho desportivo com efeitos imediatos. Mais se informa que o treinador Nélson Alexandre da Silva Veríssimo assume, até ao final da presente temporada, as funções de treinador da equipa principal de futebol”, lê-se no comunicado das ‘águias’ à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

A saída de Jorge Jesus acontece cinco dias depois da derrota em casa do FC Porto (3-0), nos oitavos de final da Taça de Portugal, e numa altura em que os ‘encarnados’ são terceiros classificados da I Liga, a quatro pontos de ‘dragões’ e Sporting.

O Benfica será dirigido, até final da temporada, por Nélson Veríssimo, treinador da equipa B, que lidera na II Liga, estreando-se na quinta-feira, no Estádio do Dragão, em jogo da 16.ª jornada da I Liga.