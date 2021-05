Jesus revela futuro após derrota na Taça de Portugal

Jorge Jesus garantiu este fim de semana que vai cumprir até ao fim o contrato que o liga ao Benfica, mesmo tendo ficado em terceiro no campeonato e perdido na final da Taça de Portugal, por 2-0, frente ao Braga de Carvalhal.

“Tenho um ano de contrato e já estou a preparar a próxima época. Aliás, já estava a prepará-la antes desta final”, garantiu o técnico de 66 anos.

Quanto ao encontro com os bracarenses, na cidade de Coimbra, Jesus assumiu ser “o primeiro responsável pela derrota”, por ter sido ele “a escolher os jogadores”.

Ainda aos jornalistas, o amadorense vincou que não está habituado a perder, pelo que espera resultados diferentes na temporada que se avizinha.

Em Portugal, Jesus conquistou três campeonatos, uma Taça de Portugal, duas Supertaças e seis Taças da Liga. Cá fora, o treinador ergueu uma Supertaça na Arábia Saudita ao serviço do Al Hilal e tornou-se ídolo dos adeptos do Flamengo ao vencer o campeonato e a supercopa do Brasil.