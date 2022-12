Jesus recupera liderança da liga turca

O Fenerbahçe, treinado pelo português Jorge Jesus, goleou esta terça-feira o Hatayspor e regressou, à condição, à liderança da liga turca.

O avançado norueguês Joshua King inaugurou o marcador aos 20 minutos, após assistência de Diego Rossi, e, seis minutos depois, foi Batshuayi a aproveitar novo passe decisivo do uruguaio para fazer o 2-0.

Já no segundo tempo, na reta final da partida da 16.ª ronda da Superliga turca, Serdar Durson (86) e o brasileiro Gustavo Henrique confirmaram o regresso às vitórias da turma liderada por Jorge Jesus, depois de duas derrotas para o campeonato.

Com os três pontos, o Fenerbahçe sobe à liderança do campeonato turco, com 32 pontos em 15 jornadas, mas pode ser ultrapassado pelo Galatasaray, que tem 30 pontos mas menos um jogo disputado.

Do lado da turma comandada por Jesus, Miguel Crespo continua de fora por lesão, enquanto nos visitantes Rúben Ribeiro foi titular, tendo sido substituído ao intervalo