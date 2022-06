Jesus leva outro português para o Fenerbahçe

O presidente Emmanuel Macron pode perder a maioria absoluta no Parlamento francês e pôr em causa, assim, a capacidade de avançar com a sua agenda de reformas económicas, depois de no domingo a primeira volta das eleições legislativas no país terem colocado o seu partido à frente por uma margem mínima. Os resultados deram força a uma nova aliança de esquerda, deixando em terceiro lugar a extrema-direita.