Jesus já tem clube e vai ganhar 10 milhões por ano

Jorge Jesus estará de regresso à Arábia Saudita, país que bem conhece desde 2018, ano em que assinou pelo Al Hilal. Desta vez, avança o Record, vai representar o Al Nassr a troco de 10 milhões por temporada.

O técnico português, de 67 anos, prepara-se para voltar ao ativo meses depois de ter rescindido com o Benfica.

Durante a sua primeira passagem pelo futebol saudita, JJ venceu 19 dos 24 jogos disputados e levantou uma Supertaça.

No novo clube, onde já esteve Rui Vitória, Jesus vai reencontrar o brasileiro Talisca e o uruguaio Jonathan Rodríguez, com quem se cruzou no Benfica, e Vincent Aboubakar, rival que atuou pelo Futebol Clube do Porto.