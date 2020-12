Jesus admite que o Benfica não está a jogar “o triplo”

O treinador Jorge Jesus assumiu esta quinta-feira que o Benfica ainda não está “a jogar o triplo”, como prometeu no início da época, mas mostrou-se confiante na evolução do rendimento da equipa de futebol.

Questionado no Seixal, durante a conferência de imprensa prévia ao encontro com o Standard Liège, para a Liga Europa, o técnico lembrou que a afirmação foi feita com a “consciência que se o Benfica não jogasse mais do que na época passada voltava a não ganhar nada” e lembrou que ainda há tempo para evoluir.

“Claro que ainda não está a jogar o triplo. Um ou outro jogo tem feito, mas na maioria não tem. Sabemos que está numa fase de crescimento, porque é mesmo assim, e acredito plenamente que com o desenrolar das competições o Benfica vai ter cada vez mais conhecimento do que a equipa quer e vai ter um rendimento melhor do que teve”, assumiu o treinador.

O Benfica desloca-se na quinta-feira à Bélgica com o objetivo de ganhar, apesar de já ter garantido o apuramento para os 16 avos de final da Liga Europa, uma vez que ainda pode ficar em primeiro lugar no Grupo D, apesar de Jesus não acreditar “que o Rangers perca pontos na Polónia”, frente ao Lech Poznan.