Jesus a um passo de voltar ao Brasil

O treinador Jorge Jesus reuniu-se esta terça-feira com responsáveis do Flamengo, clube que disputa a primeira divisão brasileira, e garantiu que está disposto a fazer as malas para regressar a um país onde é idolatrado pela massa adepta do “mengão”. Segundo a CNN, falta apenas o “sim” de Rui Costa.

Ainda de acordo com a mesma fonte, a transferência do técnico português estará presa por detalhes financeiros, uma vez que a cláusula de rescisão de toda a equipa técnica está fixada nos seis milhões de euros, valor que o Flamengo estaria disposto a pagar, não fosse o contrato de Jesus terminar em junho do próximo ano.

Entre 2019 e 2020, o português de 67 anos conquistou seis títulos pelos rubro-negros.