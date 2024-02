Jesus a quatro vitórias da história do futebol mundial

O Al Hilal, treinado pelo português Jorge Jesus, consolidou esta segunda-feira a liderança da Liga saudita de futebol, ao impor-se por 2-0 no estádio do Al Ettifaq, a 24.ª vitória seguida, em todas as competições.

A equipa de Riade resolveu o jogo da 21.ª jornada do campeonato na reta final da primeira parte, com golos marcados pelo sérvio Milinkovic-Savic, aos 39 minutos, na sequência de um canto apontado por Rúben Neves, e Al Dawsari, aos 45+5, após assistência do sérvio Mitrovic.

O Al Hilal está invicto na Liga saudita e a efetuar um percurso próximo da perfeição, com 19 vitórias e apenas dois empates concedidos, recolocando em sete pontos a vantagem sobre o Al Nassr, segundo classificado, que no domingo se impôs por 3-2 na visita ao Al Shabab.

No confronto entre treinadores portugueses, Luís Castro levou a melhor sobre Vítor Pereira, graças ao ‘bis’ de Talisca e mais um golo de Cristiano Ronaldo, que se distanciou no topo da lista dos melhores marcadores, com 22, mais três do que Mitrovic, em ‘branco’ na partida de hoje.

O Al Hilal aumentou também o número de triunfos consecutivos, para 24 (14 no campeonato, três na taça e sete na Liga dos Campeões da Ásia), numa série iniciada em 25 de setembro de 2023, quatro dias após o empate a um no reduto do Damac, para a sétima ronda da Liga saudita.

A equipa orientada por Jorge Jesus ficou a três triunfos de igualar o recorde de vitórias seguidas na história do futebol mundial, que foi imposto pelos galeses do The New Saints, em 2016, com 27.