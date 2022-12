Jesualdo atinge liderança da liga egípcia

O Zamalek bateu o Ismaily, por 3-1, na 10.ª ronda da Liga egípcia de futebol, com a formação treinada pelo português Jesualdo Ferreira a ultrapassar o Al Ahly, que empatou na véspera, e a ascender ao primeiro lugar.

Os visitantes até entraram bem no encontro, e adiantaram-se no marcador logo aos três minutos, graças a um autogolo de Ahmed Fatouh, mas o Zamalek depressa igualou, através de Nabih, cinco minutos depois.

Ainda antes do intervalo surgiu a reviravolta, com Zizo, ex-jogador do Nacional e do Moreirense, a marcar de penálti, aos 32 minutos, e Emad a fechar a contagem, aos 45+2.

Depois de um segundo tempo sem golos, os três pontos ficaram no Cairo, com o Zamalek, que soma agora 24, os mesmos que o Al Ahly, que cedeu um empate (o segundo consecutivo e o terceiro em quatro jogos) na quarta-feira frente ao Cerâmica Cleópatra (1-1) e perdeu a liderança.