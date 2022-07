Jesualdo arrecada mais um troféu na carreira

O Zamalek, treinado pelo português Jesualdo Ferreira, conquistou esta quinta-feira a Taça do Egito de futebol, ao vencer na final o Al Ahly, treinado por outro português, Ricardo Soares, por 2-1.

A equipa de Jesualdo marcou cedo, logo aos seis minutos, pelo internacional egípcio Zizo, e ampliou a vantagem aos 31, pelo médio Emam Ashour, a culminar uma primeira parte em que foi a melhor equipa em campo.

No entanto, na segunda parte, o Al Ahly reentrou na discussão do troféu, ao marcar aos 55 minutos, pelo avançado Hossam Hassan, e fez tudo para chegar ao empate que levasse o jogo para o prolongamento, cabendo-lhe a iniciativa e um maior domínio do jogo, mas a solidez defensiva do Zamalek foi determinante para segurar a vantagem.

Com este triunfo, o Zamalek conquista a 28.ª Taça da sua história, ainda distante das 35 que o Al Ahly regista, que é o recordista, enquanto Jesualdo Ferreira soma no seu currículo a segunda, depois de ter orientado a equipa de Gizé na conquista da ‘dobradinha’, campeonato e taça, na época 2014/15.

