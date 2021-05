Jéssica Silva termina desafio no Lyon

A extremo portuguesa Jéssica Silva anunciou esta terça-feira que já não faz parte do Lyon, clube de futebol que disputa o campeonato feminino em França.

Através de uma nota publicada nas redes sociais, a atleta de 26 anos confirma que já não faz parte do clube francês, atual líder do campeonato com dois pontos de avanço sobre o PSG, e vencedor da Liga dos Campeões na temporada passada.

“A partir de hoje deixo de ser jogadora do Olympique de Lyon, um clube que me permitiu viver os melhores momentos desportivos da minha carreira. Tive a sorte de partilhar balneário com as melhores jogadoras do mundo e aprender com elas”, disse.

Jéssica Silva, que também passou por clubes como União Ferreirense, Albergaria, Linkoping FC (Suécia), Braga e Levante (Espanha) deixa o seu futuro em aberto.

Pela seleção portuguesa, a jovem natural de Vila Nova de Milfontes já realizou 72 partidas oficiais.