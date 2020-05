Jersey: madeirense aplaudido ao receber alta de covid-19

Pedro Alves, um emigrante português natural de Machico, na Madeira, foi aplaudido à saída do hospital, em Jersey, região autónoma do Reino Unido, depois de recuperar da Covid-19. O português chegou a estar internado nos cuidados intensivos, porém o estado clínico melhorou e voltou a não necessitar de um ventilador e acabou por receber alta hospitalar.

O vídeo do momento em que vários médicos, enfermeiros e técnicos aplaudem o português, agora recuperado da infeção causada pelo novo coronavírus, foi partilhado nas redes sociais por outro português, o enfermeiro Valter Fernandes, natural de Viseu.

It’s great to see one of our COVID-19 patients, who only recently was in intensive care, leaving hospital today. @ChiefNurseJsy @RobSainsbury4 @GovJersey @jessiem11898218 @PlemontJsy @Samnorth1984 @russell_jud pic.twitter.com/v5Zu5TFs6h

