Jerónimo de Sousa era considerado, por muitos que na semana passada festejaram a eleição de Lula, aos 77 anos, para Presidente do Brasil, ou de Biden com 79, para presidente dos EUA, demasiado velho para ser Secretário-Geral do PCP por ter 75 anos.

Sobre a forma como a comunicação social representa o PCP e a surpresa que instila na população perante a escolha de Paulo Raimundo para Secretário-Geral, João Ferreira diz tão bem: “Para a comunicação social em geral há uma dificuldade que resulta de aplicar ao PCP a grelha de análise que aplica aos outros partidos. Sendo o PCP diferente dos outros partidos.”

Pedro Fernandes Duarte