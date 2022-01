Jerónimo de Sousa: o resultado ficou aquém do nosso valor

“Tivemos intervenção constante e impedimos retrocessos e consolidámos avanços”, disse Jerónimo de Sousa, no discurso na noite das legislativas.

O dirigente do PCP e da Coligação Democrática Unitária deixou o apelo ao PS para que não se alie ao PSD, porque a CDU continua a promover “a convergência para a resolução dos problemas nacionais”. Entre as prioridades que o seu partido defendeu e defende mencionou o aumento do salário mínimo, a gratuitidade das creches e o aumento das pensões e defender a segurança social.

“O resultado ficou aquém” do valor das propostas que a CDU fazia e à qual milhares de ativistas deram corpo, disse Jerónimo de Sousa.

A CDU perdeu, por exemplo, em Évora, o lugar que era de João Oliveira, para o PSD. O histórico deputado comunista António Filipe falhou também a eleição para a Assembleia da República no distrito de Santarém.