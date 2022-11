Jerónimo de Sousa já não é secretário-geral do PCP

Numa nota enviada às redações, o PCP informou que “Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP, no prosseguimento de uma avaliação própria, refletindo sobre a sua situação de saúde e as exigências correspondentes às responsabilidades que assume, colocou a questão da sua substituição nas funções que desempenha, mantendo-se como membro do Comité Central do PCP.”

“No seguimento da questão colocada, que se compreende face à situação concreta, e concluída a devida auscultação, o Comité Central do PCP terá uma reunião no próximo sábado, 12 de novembro, após o primeiro dia dos trabalhos da Conferência Nacional ‘Tomar a iniciativa, reforçar o Partido, responder às novas exigências’, em que será feita a proposta da eleição de Paulo Raimundo para Secretário-Geral do PCP”, pode ler-se no comunicado.

Paulo Raimundo é de uma geração mais jovem, com um percurso de vida marcado por uma experiência diversificada, com capacidade, inserção no colectivo, preparado para uma responsabilidade que associa a dimensão pública à ligação, contacto e identificação com os trabalhadores e as massas populares e com o Partido, as suas organizações e militantes. O PCP, no quadro do seu funcionamento colectivo, com as responsabilidades individuais que lhe são inerentes, dotado das conclusões da Conferência Nacional, prosseguirá e intensificará a sua acção, afirmando a sua identidade e o seu compromisso com os trabalhadores, o povo e o país.