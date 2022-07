Jeep Wrangler com novidades e cores originais

A marca Jeep continua a manter a sua gama de cores atualizada, dando aos entusiastas da Jeep a possibilidade de encomendar um visual personalizado diretamente da fábrica, não com apenas uma, mas com duas novas cores de carroçaria para o model year 2023 do Jeep Wrangler: as cores Earl e Reign esta última, de produção limitada.

Mostrada pela primeira vez no concept Gladiator Farout em 2020, a cor Earl, um tom cinzento com indícios marinhos, faz a sua estreia como cor de carroçaria em modelos de produção, disponível na gama Wrangler pela primeira vez no model year 2023.

O roxo, visto pela última vez no modelo JK do Wrangler, em 2018, faz a sua estreia com o nome Reign no model year 2023. O apelativo tom Reign, disponível numa série de produção limitada para o model year 2023, atrairá os clientes apaixonados pelo roxo.

“Recebemos ‘feedback’ muito positivo sobre a cor Earl quando esta se estreou no ‘concept’ Gladiator Farout, e trabalhamos para propor aos nossos clientes aquilo que nos dizem querer”, refere Jim Morrison, Vice-Presidente Sénior e Diretor da marca Jeep na América do Norte. “Estas cores de produção limitada, como as Earl e Reign, atraem um grande número de entusiastas porque são excitantes, autênticas e porque se destacam, tal como a comunidade Jeep”.

As cores Earl e Reign juntam-se a uma extensa gama de cores vivas e especiais que acrescentam personalização e apelo ao Jeep Wrangler, com uma paleta de cores especiais propostas diretamente da fábrica. Disponível em todos os modelos Wrangler, a cor Earl estará disponível durante todo o model year 2023. Já a cor Reign, de produção limitada, pode ser encomendada a partir de agora e até ao mês de outubro.

Estas novas cores juntam-se às Firecracker Red, High Velocity, Hydro Blue, Sarge Green, Silver Zynith, Sting Gray, Granite Crystal, Black e Bright White disponíveis em todo o model year 2023 do Jeep Wrangler.