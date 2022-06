Jeep regressa ao Parque Jurássico

A marca Jeep® e a Universal Pictures juntam-se, uma vez mais, desta vez para lançar o novo filme “Mundo Jurássico – Domínio” (título original: “Jurassic World Dominion”,) da Universal e da Amblin Entertainment, a conclusão épica da era Jurássica, que entusiasmou fãs em todo o mundo durante quase três décadas e que rendeu mais de 5 mil milhões de dólares em todo o mundo.

O filme “Mundo Jurássico – Domínio” tem estreia no cinema a 10 de junho.

A campanha global da marca Jeep irá decorrer em mercados de todo o mundo, incluindo a América do Norte, Europa, Médio Oriente e Ásia-Pacífico.

A campanha de marketing nos EUA incluirá um anúncio publicitário de 30 segundos, conteúdo para os canais de comunicação social da marca Jeep, incluindo uma versão alargada de um minuto do anúncio televisivo e imagens dos bastidores, mostrando aspetos da realização do anúncio, para além de eventos com experiências onde os membros da comunidade Jeep Wave poderão inscrever-se, podendo assistir ao novo filme em cidades selecionadas nos EUA.

“Há quase 30 anos, os fãs de cinema viram o Dr. Ian Malcom escapar ao perigo dos dinossauros no filme original ‘Parque Jurássico’ enquanto circulavam no banco de trás de um Jeep Wrangler de 1992”, disse Olivier Francois, Global Chief Marketing Officer da Stellantis. “Prestámos homenagem a essa cena icónica no anúncio ‘Big Game’, de 2018, da marca Jeep, que apresentava o então novo Jeep Wrangler como a nova extensão da nossa relação com a Universal Pictures. Eis que estamos agora em 2022 e continuamos a assistir à evolução da marca Jeep em todo o mundo, com versões híbridas plug-in, incluindo o Jeep Wrangler 4xe e o Grand Cherokee 4xe, que estão, literalmente, carregados de energia para enfrentar qualquer aventura, desta vez com um passageiro de quatro patas, de uma espécie diferente, a ocupar o banco da frente”.

“A marca Jeep expandiu-se substancialmente nestas três décadas, desde a primeira aparição do Wrangler no original ‘Parque Jurássico'”, disse Christian Meunier, CEO da marca Jeep. “Entrámos em novos segmentos SUV, aumentámos a nossa pegada de produção global e, com o lançamento do nosso portfólio eletrificado 4xe – que inclui o modelo Wrangler 4xe – a marca Jeep está a desenvolver os veículos 4×4 mais competentes e sustentáveis do mundo, satisfazendo as necessidades da nossa comunidade global Jeep em expansão”.

“A saga ‘Parque Jurássico’ é conhecida pelo seu alcance épico e ação emocionante e o mais recente ‘Mundo Jurássico – Domínio’ está a levar o público numa aventura onde nenhum outro filme ‘Jurassic’ o havia antes levado”, disse David K. O’Connor, Presidente e Gestor de Franchise, Marca e Parcerias Globais da Universal Pictures. “A marca Jeep tem conduzido as nossas audiências em aventuras inimagináveis, no ecrã e fora dele, desde o primeiro filme em 1993, pelo que estamos entusiasmados por partilhar o caminho com eles, desta vez e sempre”.

O anúncio de 60 segundos da marca Jeep mostra um proprietário de um Jeep Wrangler 4xe a encontrar um Carnotaurus recém-nascido no seu próprio quintal e a decidir-se por tratar fielmente dele. Leva o dinossauro bebé em aventuras fora de estrada – acionando o modo elétrico quando o silêncio é necessário – induzindo, simultaneamente, alegria nos olhos das crianças, como o pânico nas ruas do bairro quando leva o dinossauro para passeios diários ao longo da avenida, isto antes de encontrar a respetiva mãe durante uma aventura de campismo… com resultados inesperados! Tratava-se, no entanto, apenas do resultado da sua fértil imaginação. Ou será que não?

Para além do conteúdo para televisão e redes sociais, a marca Jeep oferece aos membros da comunidade Jeep Wave a oportunidade de assistir ao filme em eventos Drive-in em várias cidades dos EUA, no dia 8 de junho, incluindo Detroit, Chicago, Nova Iorque, Miami e Los Angeles, e no dia 9 de junho em Warwick e Nova Jersey. O Jeep Wave é um programa premium de fidelidade, repleto de vantagens para os proprietários de um SUV da Jeep.

A marca Jeep e o franchise “Jurássico” contam com uma longa história partilhada. Em 2018, antes do lançamento do “Mundo Jurássico – Mundo Caído” (“Jurassic World: Fallen Kingdom”), a marca Jeep apresentou um anúncio de 60 segundos durante o “Big Game”, em que prestou homenagem à cena icónica do “Parque Jurássico” com o Jeep Wrangler.

O Jeep Wrangler, o Jeep Gladiator e um clássico Grand Wagoneer podem ser vistos no filme “Mundo Jurássico – Domínio”.

O vídeo foi realizado por Mimi Cave, com a produtora Reverie Content. A campanha da marca Jeep foi criada em parceria com a agência de publicidade Highdive, sediada em Chicago.