Jeep Gladiator: 60 anos de história

O conceito pick-up não é uma invenção americana. Inspirado nas carroças puxadas por cavalos, os fabricantes pioneiros têm vindo a integrar carroçarias pick-up nas suas gamas desde o final do século XIX e início do século XX. Contudo, foi nos Estados Unidos da América que se afirmaram os seus principais argumentos: fiabilidade, robustez e capacidade de lidar com todos os tipos de terreno.

Estas características correspondiam ao desempenho que o Jeep Willys proporcionava desde a Segunda Guerra Mundial, pelo que era apenas uma questão de tempo até que a Jeep decidisse lançar o seu próprio conceito de pick-up, um processo que viria a realizar-se em 1962 com a apresentação do Jeep Gladiador.

Baseado na plataforma do luxuoso Jeep Wagoneer, o Jeep Gladiator herdou a sua versatilidade e desempenho em estrada, oferecendo múltiplas silhuetas e estilos de carroçaria para se adaptar às necessidades de uma clientela muito variada: agricultores, transportadores, oficinas de mecânica, entusiastas de atividades ao ar livre, etc.. Por esta razão, este modelo estava disponível, desde o seu lançamento há seis décadas, em versões de chassis-cabina, de reboque, caixa aberta ou até mesmo numa configuração caravana.

Do ponto de vista mais técnico, este Gladiator de primeira geração estava disponível em versões com tração traseira ou com tração às quatro rodas e era propulsionado pelo revolucionário motor de seis cilindros em linha com 140 cv e 3,8 litros de cilindrada, um dos primeiros motores com árvores de cames à cabeça disponíveis no mercado norte-americano e que estava, também, disponível pela primeira vez num SUV. Em 1965, o motor AMC V8 de 250 cv foi adicionado à gama.

Seis anos depois, o Jeep Gladiator perdeu o seu nome de lutador romano e passou a ser simplesmente designado por Jeep Pick-Up ou Série J. Esta decisão nada teve a ver com as prestações do modelo. Pelo contrário, ganhou em qualidades todo-o-terreno com a adoção do sistema de tração integral manual Dana em 1977, seguindo-se o sistema Quadra-Trac em 1983.

Ao mesmo tempo, a gama tornou-se mais diversificada e o seu equipamento e acabamentos aproximaram-se daqueles oferecidos nos automóveis de passageiros americanos da época. Versões como a Pionneer ofereceram um interior elegante, para-choques cromados e molduras metálicas nas janelas, bem como embelezadores de rodas, enquanto as versões Honcho dispunham de estofos exclusivos da Levi’s. O ponto alto surgiu em 1980 com o nível de equipamento Laredo, que não perdia nada para as berlinas mais luxuosas daquela época: estofos em couro, elementos cromados e um sofisticado sistema áudio da Alpine.

O fim da vida comercial do primeiro Jeep Gladiator chegou em 1988. Seria substituído na gama pelo Jeep Comanche, um modelo mais curto e que permaneceu em comercialização até 1992. A partir desse momento, a Jeep não voltou a oferecer uma pick-up aos seus clientes até ao ano de 2018, com o lançamento da nova geração do Gladiator. No entanto, este tipo de veículo esteve sempre muito presente no ADN da marca, como demonstrado pelo facto de, nestes 26 anos de ausência, terem sido apresentados nada menos do que quatro veículos concept com características de pick-up.

Atualmente, o Jeep Gladiator dispõe das mais recentes inovações em termos de estilo, conforto e tecnologia. Está disponível em 2 níveis de equipamento: Sport e Overland. A versão Overland está equipada com o sistema multimédia Uconnect™ Nav com ecrã de 8,4 polegadas, um painel de instrumentos TFT a cores de 7″, um sistema de som Alpine de 552 Watts de potência com 9 altifalantes, jantes de liga leve de dois tons de 18” e elementos estéticos cromados na carroçaria.

No exterior, diferentes combinações de para-brisas e tejadilho oferecem uma escolha de três configurações: tejadilho rígido de três painéis, tejadilho de lona e descapotável. Para vivenciar cada viagem, em todas as estações.

Este modelo dispõe de mais de 65 sistemas de segurança ativa e passiva. Estes incluem: Monitorização de Ângulos Mortos, que controla zonas não visíveis nos espelhos retrovisores; Cruise Control Adaptativo, que adapta a velocidade à do veículo da frente; Aviso de Colisão Frontal Plus, que avisa o condutor sobre a existência de um obstáculo na estrada; Automatic High Beam Control, para um ajuste automático da intensidade da iluminação ao ambiente.