Jeep desvenda imagem do primeiro SUV integralmente elétrico

O novo SUV da Jeep, apresentado em amarelo, é o mais recente carro elétrico da marca.

Durante a apresentação do Dare Forward 2030, o plano estratégico da Stellantis, Carlos Tavares, Chief Executive Officer da Stellantis, desvendou imagens do primeiro Jeep integralmente elétrico de sempre e que dá continuidade às iniciativas globais da marca no sentido de uma total eletrificação da sua gama de modelos SUV.

Este novo modelo Jeep totalmente elétrico será lançado no início do próximo ano, expandindo o alcance da marca e dando o próximo passo para a concretização do conceito Zero Emission Freedom, visão da marca Jeep.

Informações adicionais sobre o BEV da Jeep serão divulgadas nos próximos meses.