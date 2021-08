Jazz é nas Caldas

Nik Bärtsch, Carlos Bica e Daniel Erdmann e Tord Gustavsen Trio vão tocar no Caldas Nice Jazz – Festival Internacional de Jazz de Caldas da Rainha, que se realiza entre 29 de outubro e 06 de novembro.

O evento volta a afirmar-se como um espaço para “apresentar músicos/projetos para conhecedores, mas também para novos públicos, que não estavam familiarizados com estas sonoridades”, refere o diretor do festival, Carlos Mota, na nota de imprensa hoje divulgada.

O festival procura afirmar-se pela sua “diversidade cultural, técnica e instrumental, proporcionando uma verdadeira oferta singular no panorama regional”.

Os concertos vão realizar-se em diversos espaços da cidade de Caldas da Rainha, no distrito de Leiria, desde museus, escolas, cafés e terminais rodoviários.

O festival começa no dia 29 de outubro com o pianista suíço Nik Bärtsch, prometendo uma performance a solo “não só entre a clareza da música clássica e a improvisação do jazz, mas também entre a harmonia ritual ancestral dos sons japoneses e o minimalismo moderno”.

No dia seguinte atuam o contrabaixista português Carlos Bica, radicado em Berlim (Alemanha), o saxofonista alemão Daniel e o DJ Illvibe.

A 04 de novembro é a vez da Orquestra Jazz de Matosinhos, que vai dar um concerto dedicado aos novos talentos do jazz português.

O trio do norueguês Tord Gustavsen apresenta, um dia depois, o seu quinto álbum, “The Other Side”, e, a 06 de novembro, é a vez de Samara Joy com Pasquale Grasso Trio.

O festival integra ainda uma oficina, orientada por Manuel Linhares e dedicada à improvisação e criatividade vocal, no dia 30 de outubro, e uma conferência sobre “Os Grandes Standards do Jazz”, pelo investigador João Moreira dos Santos e pelo compositor e guitarrista Cláudio Alves, no dia 05 de novembro.

