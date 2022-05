Jazz e blues este fim-de-semana em Oliveira de Azeméis

O Azeméis Jazz & Blues que teve a sua primeira edição em 2021, está de volta nos próximos dias 27 e 28.

A edição de 2022 vai contar no dia 27 de maio com o mestre espanhol da guitarra, Twanguero, elogiado pela crítica, como a revista Rolling Stone – “El Twanguero is a journey into the heart of the music!”, seguido por Myles Sanko, cantor, compositor, produtor, designer, cineasta e uma das grandes vozes da música soul e gospel que lançou o mais recente álbum “Memories of Love”.

No dia 28 sobe ao palco Carmen Souza, artista de world music e jazz, tornou-se a única mulher cabo-verdiana, na história musical deste país a compor, coproduzir e executar na voz, piano e guitarra um repertório totalmente original aliando o dialeto crioulo, os ritmos tradicionais das ilhas e o jazz. O Azeméis Jazz & Blues fecha com Elas e o Jazz, o trio de cantoras jazz: Joana Machado, Marta Hugon e Mariana Norton, que interpretam standards que vão de Cole Porter, Irving Berlin, George Gershwin, Richard Rogers, Jerome Kern ou Harold Arlen.

O Azeméis Jazz & Blues acontece na Sala “O Cinema” e é uma iniciativa da Agência Luckyman e da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis.

Bilhetes disponíveis no local e em Ticketline.

