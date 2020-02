Jardim dos Imortais

As minhas mãos trémulas

no vão das tuas costas o vento suão

o ancão em suspensão a nascente

nos teus seios o garrão a poente

a lua a dançar na ria nua

os teus braços nos meus

àquela hora o deleite e a demora

o esplendor e a dor que goza

eu em ti por ti por nós

em nós tantos que desfizemos

para queimar a corda agora

e deixar aportar os navios

aqui no lanço do relâmpago fugaz

do farol lá ao longe noutra ilha

a dardejar e a fulminar insistentemente

de luz e volúpia o horizonte azul-cinza

e o teu corpo a deixar-se fecundar

pela via láctea das minhas constelações

que desejam muito mais do que apenas

espraiar-se na orla marítima perfeita

dos teus lábios perfumados

como violetas nocturnas

abrindo felizes nos meus beijos.

Hesíodo tinha razão

o jardim das hespérides é aqui

e as maçãs de ouro

estão todas por apanhar, meu amor

para nos tornarmos imortais.

JLC25022020