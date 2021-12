Jardim continua a valorizar treinador português além-fronteiras

O Al Hilal, treinado pelo português Leonardo Jardim, apurou-se esta segunda-feira para os quartos de final da Taça do Rei da Arábia Saudita, ao vencer o Al-Raed, por 2-0, em Riade.

O vencedor da Liga dos Campeões Asiática chegou ao 1-0 com um golo do argentino Luciano Vietto, antigo jogador do Sporting, aos cinco minutos.

Na segunda parte, o Al-Hilal aumentou para o 2-0 final, aos 75 minutos, através do peruano André Carrillo, que passou pelo Sporting e pelo Benfica.

O Al-Raed jogou com o internacional luso Éder, titular como avançado mais adiantado no terreno.

Com este resultado, o Al Hilal junta-se a Al-Shabab, Al-Batin e Al-Ittihad Jeddah nos quartos de final da prova e vai jogar em 13 de fevereiro frente ao vencedor do Al Nassr-Al Ittifaq.

#portugalpositivo