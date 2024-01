Japão aterrou na Lua. É o quinto país a fazê-lo

Este fim de semana o Japão entrou para o estrito grupo de países que levaram uma nave até à Lua e nela a fizeram pousar, depois da União Soviética (1959), Estados Unidos (1966-72), China (2013) e Índia (2023).

O Slim, conhecido também como “Moon Sniper“, tinha como objetivo realizar um pouso de alta precisão, desviando-se no máximo 100 metros do alvo previsto, perto da cratera Shioli.

Esta área, rica em rochas vulcânicas, é considerada chave para compreender as origens da Lua e da Terra, além de potenciais recursos hídricos lunares.

Apesar do sucesso do pouso, a Jaxa (a agência espacial japonesa) registou falhas no sistema de geração de energia solar da sonda, que passou a ser alimentada por baterias de reserva.

A confirmação de que o Slim atingiu o alvo pretendido com a precisão desejada pode demorar agora até um mês.

O Slim, do tamanho de um pequeno carro, levou para a Lua dois pequenos dispositivos autónomos, o LEV-1 e o LEV-2.