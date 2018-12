Jantar luxuoso para sem-abrigos em Inglaterra

O Natal é uma época especial e este ano um grupo de 28 pessoas carenciadas teve direito a um jantar de Natal verdadeiramente luxuoso em Inglaterra. Pouco habituados ao conforto da vida, jantaram no hotel Double Tree by Hilton, de Hull, onde uma noite custa mais de 70 euros.

O projeto Raise The Roof Homeless presta apoio a pessoas que vivem na rua em Hull, Inglaterra. Os voluntários desta instituição foram surpreendidos no momento em que foram contatados pela cadeia hoteleira Double Tree by Hilton, que se prontificou a servir o pequeno-almoço e a Ceia de Natal a 28 pessoas sem-abrigo daquela cidade no nordeste de Inglaterra.

“Estavam tantos rostos felizes naquela mesa”, disse, à BBC, Carl Simpson um dos voluntários. “Tivemos uma pessoa que fez check-in e que adormeceu, acordando apenas na tarde seguinte”, acrescentou.

