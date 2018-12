Janeiras à portuguesa abrem novo ano em Andorra

A partir do dia 12 de janeiro os elementos do Grupo de Folclore ‘Casa de Portugal’ irão percorrer o Principado de Andorra para desejar bom ano em forma de cânticos no idioma de Camões.

Durante três fins-de-semana a tradição portuguesa de cantar as Janeiras, será recebida em diferentes igrejas do país, lares de idosos, estabelecimentos comerciais de portugueses mas igualmente de andorranos e diferentes coletividades.

Trajados para a ocasião e desafiando a neve e as baixas temperaturas os tocadores e cantadores do grupo irão de casa em casa promovendo a cultura tradicional.

No domingo dia 20 o grupo será recebido pelo Coprincipe de Andorra e Arcebispo da Seu d’Urgell em Espanha, Joan-Enric Vives i Cecília, e na Catedral de Santa Maria d’Urgell irão concelebrar a missa dominical e no final da celebração encarística serão apresentadas as Janeiras.

A 14ª edição das Janeiras em Andorra irá visitar mais de três dezenas de locais.