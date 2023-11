Jamie Oliver foi ao Porto provar a francesinha: a sanduíche mais louca do mundo

Jamie Oliver é um dos chefs mais célebres da atualidade. Em fevereiro do ano passado, o famoso chef foi visto na cidade do Porto, acompanhado por uma equipa de filmagens. Na altura, o motivo da visita foi mantido em segredo, mas tudo foi revelado agora.

O chef partilhou um vídeo na sua página de Instagram e noutras redes, no qual aprecia alguns dos pratos mais conhecidos da gastronomia nacional. Enquanto explorava os cantos da cidade, provou opções como sardinha no pão, ginja servida em copos de chocolate, arroz de tomate com peixe, amêijoas à bulhão pato e, claro, a icónica francesinha.

“Com apenas 24 horas, não tive tempo para me preparar muito. Estou ansioso para ver o que o Porto tem para oferecer e que inspiração gastronómica vou encontrar”, começou por dizer, admitindo que não conhecia muito sobre o distrito. Porém, não foi preciso uma longa estadia para se tornar fã dos pratos.

Quando provou a sardinha no pão, por exemplo, não escondeu o seu entusiasmo. Afinal, Oliver já revelou que está farto “das cadeiras de restaurantes chiques” que se limitam a “montar os pratos”. Por isso, acaba muitas vezes por preferir a produção local de muitos negócios.

No roteiro gastronómico do chef, seguiu-se a ginginha, servida num copo de chocolate, que o fez gritar “Viva, Portugal!”. Já sobre a francesinha, também indispensável, não teve dúvidas. “É, sinceramente, a sanduíche mais louca que já vi”, afirmou, agradado com a combinação surpreendente.

Durante estas 24 horas, Jamie Oliver foi visto em vários locais conhecidos do Porto. É o caso da Taberna de São Pedro, a Confeitaria do Bolhão, a Pérola do Bolhão, o Café Santiago ou o Mercado de Matosinhos.

“Que experiência viajar e comer pelo lindo Portugal e conhecer pessoas incríveis e interessantes. A cozinha local autêntica, com os ingredientes mais frescos, deixou-me verdadeiramente impressionado. Aqui está um pequeno destaque do que fiz e algumas das coisas deliciosas que tive a sorte de experimentar”, escreveu nas redes sociais.

VEJA AQUI O VÍDEO DA PASSAGEM DE OLIVER PELO PORTO.