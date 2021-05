Jamie Carragher: o Rúben só tem 23 anos?

Jamie Carragher, antiga lenda do Liverpool, mostrou-se impressionado com o impacto do central português Rúben Dias na equipa do Manchester City, que esta terça-feira afastou categoricamente o PSG da Liga dos Campeões.

“O Rúben é impressionante. Creio que foi o melhor jogador na Premier League esta temporada e custa a crer que ainda só tem 23 anos”, atirou o agora comentador desportivo durante uma emissão da CBS Sports.

Rúben Dias, recorde-se, foi formado no Benfica, clube pelo qual venceu um campeonato e uma supertaça antes de rumar, no início da presente temporada, a Inglaterra.

Pela turma de Guardiola, o português disputou 46 partidas, marcou um golo e venceu uma Taça da Liga.

Pela seleção nacional, Dias venceu a Liga das Nações em 2018/19.

