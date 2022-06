James dos Reis aposta no Sete

James dos Reis acaba de apresentar o seu novo single NPM, a primeira revelação do novo EP Sete, que será apresentado em breve. A música já está disponível aqui e em todas as plataformas digitais.

James dos Reis, que actua a 25 de Junho no Super Bock Digital Stage do Rock in Rio, afirma que NPM é sobretudo o caminho da reflexão, sobre a sua vida e o seu futuro, porque a pandemia assim o ditou. A pausa do quotidiano e o silêncio das ruas determinaram que James olhasse para dentro do seu ser.

Como o próprio afirma: “em 2020 fiz uma introspecção profunda, questionei-me imenso e decidi arrumar gavetas. Foi precisamente a partir daí que me tornei um homem resolvido e cimentei de forma assertiva os meus valores, a minha identidade, a forma como vejo o mundo e a vida. Para mim, no final do dia, o que conta são sempre as pessoas e tudo o resto passa para segundo plano, quando assim é”.

“Eu não preciso de muito, nunca precisei, de onde eu venho fazemos a festa com pouco e, esse sentimento irei carregá-lo sempre comigo, por onde quer que eu vá”, diz James.