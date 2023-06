Jaime Pacheco ultrapassado na corrida ao título egípcio

O Al Ahly acabou com as poucas dúvidas em relação à conquista do título de campeão egípcio de futebol, ao vencer em casa do National Bank por 3-0, ultrapassando o Pyramids de Jaime Pacheco.

Depois de a equipa do técnico português ter subido de forma provisória à liderança na quarta-feira, ao golear por 5-2 na receção ao Smouha, o Al Ahly recuperou o comando, vencendo com clareza em casa do National Bank e assegurando desde já o título, numa altura em que ainda tem vários jogos em atraso, enquanto o Pyramids acabou já a sua prova.

Findo o seu campeonato, o Pyramids pode agora preparar a sua participação na Taça do Egito, na qual está apurado para os quartos de final, nos quais vai defrontar o National Bank.