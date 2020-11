Jaime Pacheco prestes a jogar final da “Champions” africana

O PCP ainda é oposição aos socialistas. Foi esta a ideia-chave que serviu de base, esta sexta-feira, ao discurso de abertura do XXI Congresso do PCP, a decorrer em Loures. Um dia depois de a abstenção do partido ter ajudado a viabilizar o Orçamento do Estado para 2021, o secretário-geral dos comunistas, Jerónimo de Sousa, quis deixar claro que foi por causa de um PS “amarrado a opções de classe” que a fórmula da maioria parlamentar de esquerda não foi “mais longe”.