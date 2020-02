Jaguar F-Type apresentado em Portugal: estradas perfeitas para acelerar

Jornalistas de todo o mundo estiveram em Portugal para descobrir o novo Jaguar F-Type, percorrendo troços entre Porto e Fundão e, no dia seguinte, entre Fundão e Lisboa, com paragem no Centro Geodésico de Portugal, utilizando quatro diferentes modelos do novo F-Type.

O Centro Geodésico de Portugal, em Vila de Rei, foi um dos pontos de paragem do lançamento do novo Jaguar F-Type, numa campanha de apresentação do veículo a jornalistas especializados que decorreu de 25 de janeiro a 9 de fevereiro.

Os responsáveis da Jaguar afirmaram que a escolha de Vila de Rei para esta paragem se deveu à centralidade do concelho e, sobretudo, às fantásticas paisagens que se podem observar do Centro Geodésico de Portugal.

Diariamente, aproximadamente entre as 10h30 e as 11h00, os Jaguares e os respetivos condutores jornalistas estiverem junto ao Museu da Geodesia, numa paragem para coffee break e para, simultaneamente, lhe serem apresentadas todas as potencialidades turísticas de Portugal.

A maioria dos jornalistas, nos artigos publicados, destacaram o prazer de conduzir um desportivo como o Jaguar F-Type nas “perfeitas estradas portuguesas onde se pode desfrutar das características desportivas do automóvel”, mas também das “belíssimas paisagens”.