Jacarta pode deixar de ser capital da Indonésia

Na cidade de Jacarta habitam 10 milhões de pessoas, um valor que chega ao triplo, se tivermos em conta toda a região. Mas a capital indonésia está em risco de afundar. Todos os anos, ficam submersos até 15 centímetros de território.

Para preservar o centro político e administrativo do país, o presidente indonésio propôs aos deputados mudar a capital de cidade.

“Uma capital não é apenas um símbolo da identidade nacional, é também a representação do progresso de uma nação, pelo alcance de igualdade económica e justiça. Esta é a visão de uma Indonésia moderna”, afirmou o presidente Joko Widodo.

O crescimento muito rápido da população suplantou a capacidade de resposta em infraestruturas e em transportes da cidade. Em Jacarta, o tráfego e a poluição atingem picos constantes. E a extração de água subterrânea expõe a região a inundações e à submersão do território.

Os investigadores temem que, em 2050, o norte de Jacarta tenha sido engolido pelo mar.

As tentativas de travar as águas pouco podem fazer a longo prazo, mas vão surtindo algum efeito no imediato.

Rastini reside na cidade e acredita que “é melhor agora por causa do paredão. É útil. Para que quando as inundações chegarem, seja só um pouco. As enxurradas vêm de manhã e desaparecem à noite. Na manhã seguinte, estão de volta”, conta.

Também Rasdi se sente mais seguro a viver na capital indonésia. “Hoje não estou tão nervoso por causa das inundações. Antes, quando as enxurradas chegavam, eu tremia. Quase me afoguei em 2007, todos os meus pertences eram levadas e eu tinha de começar tudo de novo”.

Sem local, nem data definidos, prevê-se que o destino da nova capital seja na zona este da ilha do Bornéu e a mudança esteja concluída até 2024.

A decisão final, de acordo com o executivo, deverá ser tomada até ao final do ano.