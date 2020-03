Já viu um carro tatuado?

Usando um Lexus UX branco como a sua “lona” e uma ferramenta abrasiva Dremel no lugar de uma fina agulha de tatuagem, Claudia produziu um design único em estilo “carpa koi”. O koi é um tema familiar da arte tradicional japonesa, que evoca qualidades de boa sorte e perseverança.

A Lexus criou uma curta-metragem que mostra os bastidores de como foi criado o UX tatuado. Poderá ver o vídeo aqui.

A artista londrina usou a ferramenta Dremel para remover a tinta da superfície e expor o metal por baixo, aplicou depois, à mão cinco, litros de tinta de alta qualidade para destacar os detalhes. Como toque final, usou folha de ouro para acentuar e dar um efeito 3D. Por fim toda a carroçaria do Lexus UX foi protegida com laca para que pudesse ser conduzido em estrada.

O processo levou seis meses a ser concluído a partir dos desenhos iniciais, com a “tatuagem” realizada durante cinco dias de oito horas de trabalho intenso. Era fisicamente exigente, com a vibração da broca e trabalhando com um objeto que, ao contrário da pele humana, não podia ser movido para uma posição confortável à medida que o projeto progredia.

O UX tatuado não tem um preço, mas estima-se que o trabalho à medida custaria mais de 120.000 libras.

O projeto é uma homenagem à qualidade artesanal Takumi que é aplicada em todos os Lexus, presente nos detalhes de design e acabamentos de todos os modelos da marca de luxo. A Lexus adota a estética tradicional japonesa nos seus modelos, um exemplo é o acabamento interior do UX em grãos de papel washi e a perfeita fusão entre o interior e exterior, inspirado no conceito engawa das casas japonesas.