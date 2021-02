Já viu o último episódio do programa “Onde estou não sou”?

O oitavo episódio do programa “Onde estou não sou”, do psicólogo Ivandro Soares Monteiro, colunista e colaborador do BOM DIA, já está disponível e pode vê-lo abaixo.

O tema deste episódio é “Estigma da doença mental”. O doutor Ivandro recorda que não há saúde mental sem uma neurobiologia funcional, pelo que cuidar do corpo e da mente são cruciais para uma vida saudável.

A pandemia de covid-19, para além dos graves estragos na vida económica e social, tem causado danos na nossa saúde física e bem-estar emocional.

A doença mental continua um estigma, porque vemos ainda discriminação social sobre esta matéria.

Pode também seguir o doutor Ivandro às sextas-feiras, 21 horas de Lisboa, no YouTube e Facebook do BOM DIA na emissão “Psicologia no BOM DIA“.