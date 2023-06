Já viu o inovador i-Cockpit da Peugeot?

O novo Peugeot panoramic i-Cockpit® ilustra a metamorfose da Peugeot. Num avanço inovador e determinado para a eletrificação total, a marca vai substituir o seu best-seller 3008 por um SUV fastback elétrico completamente novo.

Elevando a criatividade do design, o prazer de condução e o desempenho elétrico a um patamar 100% inédito, o novo Peugeot 3008 é o primeiro modelo a receber o novo Peugeot panoramic i-Cockpit®.

O novo Peugeot 3008 será apresentado em setembro. A partir de agora, a Peugeot começa a desvendar todas as novidades do novo Peugeot panoramic i-Cockpit®, que demonstram a metamorfose do novo 3008.

A nova geração do Peugeot i-Cockpit® do futuro Peugeot 3008 deixará uma marca duradoura graças ao seu impressionante ecrã panorâmico curvo de 21 polegadas, com alta definição, que levita sobre o painel de bordo, ao seu novo volante compacto e aos seus i-Toggles. Numa década de sucesso e desenvolvimentos, o Peugeot i-Cockpit® nunca sofreu uma metamorfose tão grande.

ALLURE: Um efeito entusiasmante e requintado a bordo com um ecrã panorâmico, de 21 polegadas e alta definição, flutuando sobre o painel de bordo.

EXCELLENCE: Uma combinação inédita de materiais e qualidade de acabamento, além de novos serviços conectados.

EMOÇÃO: Um Peugeot i-Cockpit® para desfrutar de um prazer de condução instintivo, em total segurança, e um ambiente desafogado para o bem-estar a bordo.

A ambição das equipas da Peugeot foi de reinventar os elementos fundamentais que farão do novo Peugeot panoramic i-Cockpit®uma proposta única no mercado, oferecendo aos condutores e passageiros níveis cada vez mais elevados de prazer, segurança, conforto e bem-estar.

Produzido há mais de 10 anos, em cerca de 10 milhões de exemplares, as diferentes gerações do Peugeot i-Cockpit® têm integrado todas as mais recentes tecnologias disponíveis: painel de instrumentos digital, conectividade sem fios, comandos vocais, efeitos 3D, i-Toogles personalizáveis, etc. Hoje, a Peugeot vai bastante mais longe com um i-Cockpit® totalmente novo que vem transformar a experiência de condução: o novo Peugeot panoramic i-Cockpit®.